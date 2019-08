VIDEO - Barcellona, Piquè: "Juve ha vinto, ma Napoli ha giocato calcio più piacevole e simile al nostro"

Alla vigilia dell'amichevole contro il Napoli, il difensore del Barcellona Gerard Piqué ha parlato in conferenza stampa a Miami e ha detto: "Credo che il Napoli sia la squadra che più somigli al calcio del Barça in Serie A. A loro piacere tenere il pallone e dominare le partite andando in gol. La Juventus è la squadra che negli ultimi anni ha vinto tutti gli Scudetti ma il Napoli ha giocato un calcio più piacevole. Neymar? Parlo con lui, certo, ma giocatori come lui sono sempre ben accetti, soprattutto quando conoscono già l’ambiente“.