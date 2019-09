VIDEO - Il saluto di Chiriches :"A Napoli anni straordinari! Mio figlio napoletano Doc!"

Grazie Napoli. Cosi scrive su Instagram Vlad Chiriches, passato nelle ultime ore al Sassuolo. Questo il messaggio del difensore rumeno: "Grazie a tutti per il vostro sostegno, ho vissuto insieme a voi 4 anni straordinari e vi porterò sempre nell cuore. Anche se vado via avrò sempre con me il mio piccolo napoletano DOC che mi ricorderà sempre quanto mi ha dato questa città. Napoli mi mancherai!!!".