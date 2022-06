VIDEO - Insigne è arrivato a Toronto: tifosi già pazzi di Lorenzo

Lorenzo Insigne è atterrato a Toronto alle ore 15 locali (21 italiane).

Lorenzo Insigne è atterrato a Toronto alle ore 15 locali (21 italiane). Il club canadese gli ha preparato un'accoglienza in pieno stile americano, con alcuni fans che hanno esposto lo striscione: "Benvenuto Lorenzo". Tantissimi presenti all'aeroporto che hanno chiesto l'autografo, scattato selfie e intonato cori per il nuovo idolo di Toronto. Nel pomeriggio canadese ci sarà un evento ufficiale del club nel quartiere Little Italy a Cotton&Clinton. Di seguito le immagini dello sbarco all'aeroporto dell'ex capitano del Napoli.