VIDEO - Pisacane a Castel Volturno: l'agente di Insigne fa visita al Napoli al Training Center

Il Napoli è a Castel Volturno, dove oggi è impegnato in una doppia seduta agli ordini di Luciano Spalletti. E al Konami Center è stato avvistato anche Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne e di diversi giovani azzurri. Nei giorni in cui si parla tanto del rinnovo del capitano, comunque, la tappa del procuratore al centro dei partenopei - riferisce Gianluigi Longari di Sportitalia - non dovrebbe essere legata al suo futuro, per il quale si discuterà solo dopo il suo rientro dalle vacanze. Di seguito il video dell'arrivo di Pisacane a Castel Volturno.