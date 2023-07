VIDEO - Rubrica SSC Napoli ‘Attenti a quei due!’: l’intervista doppia a Mario Rui e Zerbin

La SSC Napoli ha realizzato un’intervista doppia a Mario Rui e Alessio Zerbin nella rubrica ‘Attenti a quei due!’.



Mario Rui: “E’ la settima stagione per me a Napoli. Esordio in A con l'Empoli. Ho alcuni tatuaggi dei miei figli. Alessio è un ragazzo giovane, però si è dimostrato sempre applicato, educato e ancora oggi è così. Alessio delle volte è troppo buono, è una cosa positiva, ma è troppo troppo buono. Difetto? E' troppo buono. Da lui ruberei ila disponibilità atletica, la forza fisica e ovviamente il piede destro. Udinese? La prima cosa che ho pensato è che avevamo vinto lo scudetto, la gioia è stata immensa, mi sono passate così tante cose per la testa che oggi sarebbe quasi impossibile ricordarle. Saluto tutti i tifosi del Napoli, speriamo di avervi tutti al nostro fianco".

Alessio Zerbin: "Sono da sette anni nel Napoli. Ho conosciuto Mario sei anni e mezzo fa, io ero arrivato a gennaio, c’era mister Sarri e giocavo con la Primavera. Ci siamo conosciuti lì, siamo i veterani. Quando sono arrivato a Napoli, era un sogno. Ogni anno Mario ha sempre fatto meglio a Napoli. E' un esempio per me. Stimo Mario come persona, come ragazzo, come umiltà, vorrei il 10% del suo piede sinistro se possibile, mi basterebbe. Non li noti i suoi difetti, è sempre tranquillo e sereno e non se la prende mai con gli avversari. Non è permaloso, non ha difetti (ride, ndr). Udinese? Mamma mia che abbiamo combinato. Tifosi? Vi aspettiamo sempre numerosi qui in ritiro".