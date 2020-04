VIDEO - Sky: ADL non intende cedere Meret e Fabian, la missione è rifiutare ogni assalto

Nel corso di Sky Sport 24 ampio focus (che potete vedere anche in video) su Alex Meret e Fabian Ruiz. Il portiere classe '97, investimento importante da 25mln di euro e da molti considerato un predestinato, ma che ha perso il posto tra qualche acciacco fisico e la preferenza di Gattuso verso Ospina per carisma e gioco con i piedi. In estate potrebbero arrivare delle offerte per il giovane portiere e sarà il momento delle scelte. L'altro grande talento è Fabian Ruiz: Guardiola ne è innamorato, ma il City ha vincoli di mercato, piace al Barcellona che lo segue dal vivo ma anche a Florentino per il Real. Non ha clausola, la valutazione è altissima, è blindato e ADL vuole tenerlo perché per Gattuso è un intoccabile. Il Napoli solitamente ha sempre avuto la forza di tenere certi giocatori, rinviare alcune cessioni, ed il club azzurro intende resistere e fare lo stesso anche per questi due gioielli.

