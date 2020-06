VIDEO Sky - Callejon via al 30 giugno? Non ha ancora deciso se firmare per finire la stagione

Il finale di stagione col Napoli di José Callejon è a rischio. Secondo quanto riferito da Sky Sport, non c'è l'accordo per il prolungamento del contratto, la scadenza del 30 giugno è vicina ed il giocatore non ha ancora deciso se mettere la firma per concludere il campionato prolungando per altri due mesi con un'intesa anche economica. Da qui le parole di Gattuso di stima verso i giocatori in scadenza. Non è un problema certamente solo del Napoli visto che il protocollo d'intesa riguarda solo i prestiti con diritto ed obbligo di riscatto, ma lascerebbe fuori i prestiti secchi oltre ai prestiti provenienti dall'estero e le scadenze, circa 98 giocatori in serie A. Di seguito il servizio Sky (disabilita Adblock per la visione da pc, clicca sul link da app).