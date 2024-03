VIDEO - SSCNapoli, meravigliosa clip con gli azzurri e tutte le lingue: “No al razzismo!”

All'indomani del brutto episodio di cui è stato vittima Juan Jesus, il Napoli dice ancora una volta di no al razzismo, in tutte le lingue.

All'indomani del brutto episodio di cui è stato vittima Juan Jesus, chiamato 'ne*ro' da Acerbi durante il match contro l'Inter, il Napoli dice ancora una volta di no al razzismo. E lo fa con un video pubblicato sui social, in cui i protagonisti sono i diversi calciatori, di tante nazionalità differenti.

Gli azzurri dicono no al razzismo in tutte le lingue: "Troppo hanno visto i nostri occhi. Troppo hanno ascoltato le nostre orecchie. Troppo poco hanno detto le nostre bocche. Il tempo per l'indifferenza è finito. Facciamoci sentire, senza paura, senza vergogna. Gridatelo ad alta voce: 'No al razzismo'".