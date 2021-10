VIDEO TN - Il Napoli lascia l'hotel in direzione stadio: un corteo di tifosi scorta il pullman

Il Napoli ha appena lasciato Palazzo Caracciolo in direzione Fuorigrotta. Gli azzurri a bordo del pullman si stanno recando al Maradona e, come preannunciato, sono scortati da un lungo corteo di scooter di tifosi che li accompagneranno fino all'ingresso dello stadio. Per protestare contro le restrizioni imposte per il Covid gli Ultrà, così come è già accaduto nelle scorse gare casalinghe, non entreranno nell'impianto. Di seguito le immagini raccolte dal nostro inviato.