VIDEO TN - Insigne su Sarri-Juve: "Per noi napoletani è un tradimento, lo dirò sempre!"

L'aveva già detto in Nazionale, stasera l'ha ripetuto. Lorenzo Insigne parla di Sarri come di un traditore per il suo passaggio alla Juventus. Di seguito il video.

Per Insigne, cosa ne pensi di Sarri alla Juve? "Già ho espresso il mio pensiero in una conferenza in nazionale. Per noi napoletani è un tradimento, lo ripeterò sempre, adesso però dobbiamo pensare a noi e cercare in tutti i modi di batterlo".