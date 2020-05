VIDEO - "Un successo indimenticabile", Maradona ricorda il trionfo del Napoli in Coppa Uefa

Giornata speciale in casa Napoli: oggi si festeggia l'anniversario della Coppa Uefa vinta 31 anni fa. Non poteva mancare il ricordo del protagonista principale di quella squadra, Diego Armando Maradona.

Il 'Pibe de Oro' ha pubblicato su Instagram il video dalla SSC Napoli per ricordare il trionfo nella manifestazione europea con tanto di didascalia: "Un anno in più di questo successo calcistico indimenticabile. Grazie a tutti i miei compagni di scuadra, grazie alla città di Napoli e grazie al club per questo bellissimo riconoscimento".