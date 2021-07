VIDEOGALLERY TN - Solo difensori in campo: Calzona (col drone) lavora sui movimenti della linea

Dopo la partitella iniziale, sul campo di Carciato si lavora con enorme attenzione alla fase difensiva con soltanto i difensori in campo (ed il resto del gruppo in palestra). E' il collaboratore di Luciano Spalletti Francesco Calzona - ex vice di Sarri - a curare l'esercitazione, in cui la linea arretrata è chiamata a scappare all'indietro dopo un lancio per vie centrali. L'ex vice di Maurizio Sarri cura in modo maniacale il posizionamento, con la difesa che sale sul movimento dell'esterno offensivo e poi sul lancio scappa all'indietro.

VARIANTI - L'esercizio, poi, diventa più elaborato con l'esterno che porta palla, si ferma e riparte e la difesa deve continuamente accorciare o scappare. Viene aggiunto anche un cambio gioco sull'esterno, che va al cross, in modo da mettere alla prova la zona. Il tutto ovviamente catturato dal drone per poter poi rivedere ed analizzare insieme le immagini. Di seguito la videogallery a cura dei nostri inviati.