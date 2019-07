VIDEOGALLERY - Universiade, spettacolare cerimonia di chiusura! Il San Paolo si trasforma nel mare dell'accoglienza

Spettacolo straordinario questa sera allo stadio San Paolo per la cerimonia di chiusura dell'Universiade 2019 Napoli. I The Jackal come presentatori, Clementino e Mahmood ospiti d'eccezione, gli atleti che hanno sfilato con la passione dei 35mila presenti sugli spalti. L'edizione online di Repubblica spiega come lo stadio si sia trasformato in un mare aperto, quello dell'accoglienza. Una giovane violinista suona al centro del palco mentre 8 performers allineano intorno 84 barche di carta. Le note si fondono alla voce di un bambino che legge tre articoli della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo sulla libertà, la dignità, il diritto alla vita e all’istruzione. Un messaggio di civiltà dalla città dell’integrazione al resto del mondo. I fuochi d'artificio hanno concluso una serata indimenticabile esattamente come quella d'apertura con l'ennesimo pienone e la vittoria della città di Napoli e dell'intera regione. Di seguito i video proposti dai canali social della Fisu: