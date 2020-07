Visite mediche già svolte? Il Napoli smentisce le notizie che arrivano da Francia e Nigeria

Le ultime notizie, quelle che circolano dalla Francia o direttamente dalla Nigeria, sono contrastanti. Si parla di visite mediche già effettuate per Victor Osimhen al Napoli, ma non è così. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che il Napoli ha smentito queste notizie e dunque il mistero si infittisce. Una cosa è certa: la società azzurra non aspetterà in eterno l'attaccante del Lille e pretende una risposta entro pochi giorni.