Younes: "Napoli fantastica, non vedo l'ora di tornare al San Paolo! Con Ancelotti imparo tanto ogni giorno"

Risponde Amin Younes. Il giocatore tedesco si è concesso alle domande dei tifosi del Napoli attraverso l'account Instagram della squadra azzurra: "Mi piace moltissimo Napoli, è una città fantastica, ed anche i tifosi del Napoli sono grandiosi. Ricordo la mia prima partita ed il mio primo gol al San Paolo, ed è stato semplicemente fantastico.

Mi piace la pizza napoletana? Si, certo. Purtroppo non mangio tanta pizza ma la amo! Per me è la pizza migliore del mondo, ed ho detto ai miei amici di venire ad assaggiarla.



A chi mi ispiro? Penso che ci siano tantissime grandi personalità nel mondo dello sport, e grandi persone nel mondo e nella storia alle quali mi ispiro. Credo di non poterne menzionare solo una, sono tante quindi mi è difficile scegliere.



Sono pronto per la nuova stagione? Si, non vedo l'ora che inizi la nuova stagione. Non volevo nemmeno che la scorsa stagione finisse! Sono molto felice e non vedo l'ora di giocare al San Paolo!



Come va con l'italiano? Parlo un po' meglio adesso, capisco tutti. Parlare qualche volta è difficile ma io sto imparando.



So giocare anche a destra? Si, credo di poter giocare anche dal lato destro, così come al centro ed a sinistra. Sicuramente preferisco giocare a sinistra, ma volendo potrei giocare anche sul lato destro.



Ancelotti? Sono felicissimo di lavorare con un allenatore come Ancelotti, è semplicemente incredibile! Imparo tantissimo ogni giorno. E' fantastico lavorare con lui, è una bellissima persona.

Giocatore con cui ho legato di più? Sono affezionato a tutti, siamo compagni di squadra. Vinciamo insieme e perdiamo insieme. Ma se dovessi scegliere uno in particolare direi Mertens, perchè parliamo entrambi il tedesco ed abbiamo un buon feeling".