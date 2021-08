Zanoli: "Sogno di rimanere qui e dimostrare di valere questi livelli! Il gruppo vuole lo scudetto..."

Alessandro Zanoli, terzino del Napoli, prima dell'amichevole contro il Pescara è intervenuto al microfono di Canale 8: "Sono felice di far parte del progetto Napoli con la fiducia del mister e della società. Speriamo che oggi Spalletti mi dia ancora l'occasione di dimostrare che a questi livelli posso starci".

Come hai conquistato la fiducia? "Con la tanta voglia di lavorare per arrivare ai livelli che sogno fin da bambino. Il sogno è rimanere in questo gruppo, con questi compagni che mi stanno dando una grande mano".

Oggi è cambiata la tua dimensione? "E' cambiato il livello di compagni e avversari. Qui ho trovato un gruppo compatto, che ha fame di vincere e di lottare per prendersi lo scudetto".

Da chi hai imparato in questi ritiri? "Da tutti, perché sono tutti grandi campioni da cui imparare".

Chi è il tuo modello? "Non ne ho uno preciso, ma guardo ai migliori del mio ruolo, come Carvajal".

Puoi giocare anche a sinistra? "Va bene anche a sinistra, ovunque mi mette il mister faccio del mio meglio".