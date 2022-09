Zielinski a Sky: "Perfetti! Battuto un avversario di prima fascia. I nuovi? Tutti ottimi e si è visto"

Piotr Zielinski, autore della doppietta nel 4-1 al Liverpool, è intervenuto al termine del match ai microfoni di Sky Sport.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Piotr Zielinski, autore della doppietta nel 4-1 al Liverpool, è intervenuto al termine del match ai microfoni di Sky Sport: “La cosa più importante è che la squadra ha dominato. E’ stata una partita perfetta, abbiamo vinto contro un avversario di prima fascia. Siamo contenti, sappiamo che però siamo solo all’inizio del girone e ci sono altre partite difficili da giocare.

I nuovi acquisti? Quelli arrivati, oltre ad essere tutti bravissimi ragazzi, sono tutti ottimi giocatori. Si sono subito ambientati alla grande, e si vede l’effetto. Non ci rimane che goderci questi nuovi giocatori che sono davvero forti.

Liverpool sotto tono? Non so se il Liverpool poteva fare qualcosa di più, guardo la nostra partita e alla nostra squadra. Facciamo il meglio possibile per vincere le partite e oggi siamo riusciti a vincere contro grandi campioni”.