Zielinski a Sky: "Sorpreso dai problemi del Legia, ma gara dura. Vogliamo arrivare primi"

Alla vigilia della sfida di Europa League contro il Legia Varsavia Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Sono sorpreso dai problemi del Legia soprattutto in campionato, ma sono convinto che domani vorranno sicuramente vincere e faranno di tutto per crearci problemi. Dobbiamo essere concentrati al massimo e vincere questa partita.

Come mi sento fisicamente? Sto bene, sto crescendo. Spero che anche domani farò una bella partita e il mio stato di forma migliorerà partita dopo partita. E’ una gara molto importante perché vincendo arriveremo primi in classifica e questo è il nostro obiettivo. Non sarà facile perché il Legia vede un’occasione e noi dobbiamo essere pronti per una partita dura.

Sarò titolare? Sarà il mister a decidere quale formazione scegliere e chi giocherà”.