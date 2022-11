Zielinski ai saluti? Gazzetta: "Contratto in scadenza nel 2024, piò partire in estate"

Samardzic è considerato il potenziale erede di Piotr Zielinski

Samardzic è considerato il potenziale erede di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco, come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parlando del talento friulano che tanto piace, è all’apice della carriera ed ha il contratto in scadenza con il Napoli nel 2024 ragion per cui potrebbe anche decidere di provare una nuova avventura all’estero garantendo a De Laurentiis un cospicuo introito