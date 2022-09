Zielinski al 45': "Mi aspettavo una gara così, abbiamo tanta qualità! Non molliamo un centimetro"

Durante la pausa Piotr Zielinski, centrocampista azzurro, è intervenuto al microfono di Amazon Prime Video

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli domina sul Liverpool e all'intervallo è sul 3-0. Durante la pausa Piotr Zielinski, centrocampista azzurro, è intervenuto al microfono di Amazon Prime Video: "Me l'aspettavo questa partita, abbiamo tanta qualità nella nostra rosa. Muoviamo bene la palla, occupiamo bene gli spazi e troviamo le situazioni per far male al Liverpool. Bisogna continuare così, non mollare un centimetro. Sappiamo che squadra è, l'anno scorso ha disputato la finale, bisogna essere sempre concentrati".