Zielinski, nuova bocciatura: Mazzarri pensa ad un debutto per sostituirlo

© foto di www.imagephotoagency.it

Piotr Zielinski tornerà nuovamente in panchina contro il Genoa, dopo aver giocato da titolare nella sfida di San Siro contro il Milan. Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica, che per la sostituzione del polacco dal 1' fa il nome di Hamed Traorè: “Lobotka e Anguissa sono confermati e c’è una tentazione per quanto riguarda l’ultimo posto, di solito destinato alla mezz’ala di qualità. Zielinski dovrebbe tornare in panchina: ha deluso le aspettative a San Siro e Mazzarri sta pensando di cambiare.

La soluzione più ovvia è Cajuste – che ha già giocato in questa posizione – ma l’idea nuova è il debutto di Traorè. Il Napoli lo ha inserito in lista Champions proprio al posto di Zielinski e quindi l’idea è regalargli i primi minuti con la maglia azzurra. Magari anche dall’inizio. Mazzarri scioglierà le riserve oggi pomeriggio nel corso dell’ultima rifinitura prima del Genoa".