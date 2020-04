Zuniga rivela: "James mi chiese di Napoli e gli dissi di accettare subito. Sarebbe diventato un Dio"

James Rodriguez è stato vicino al Napoli e la conferma arriva da Juan Camilo Zuniga, colombiano, ex terzino azzurro, grande amico del fantasista corteggiato in estate. "Gli consigliavo di accettare. Gli dicevo che al San Paolo sarebbe diventato un Dio" alcune parole a Gol Caracol e svelate dal Corriere dello Sport dell'ex difensore. "James mi chiedeva di Napoli - ha proseguito - e io gli dicevo che sarebbe stato un po' come in Colombian, dove l gente è calda, appassionata e divertente. Gli dissi: se vai a Napoli ti adoreranno. Al San Paolo toccherai il pallone e tutti si alzeranno in piedi. Era un'occasione perfetta da cogliere".

Zuniga, parlando della sua esperienza in azzurro, ha aggiunto: "Avevo altre offerte, sarei potuto andare alla Juventus o al Barcellona, ma alla fine scelsi il Napoli per amore dei tifosi, per l'affetto della gente".