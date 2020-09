-14 a Parma: la formazione di Gattuso è già fatta?

Poco meno di un mese al termine del mercato, che deve ancora dire molto per il Napoli e moltissimo per quasi tutte le formazioni di serie A. Al di là delle operazioni minori, il club azzurro attende di capire se andrà in porto la cessione di Koulibaly, che avrebbe effetti anche in altri ruoli, a quel punto da migliorare con il ricavato, ma anche l'addio di Milik, nello scambio con la Roma che porterebbe Under come pedina da alternare a Politano. Al momento però non ci sono operazioni in dirittura d'arrivo in uscita e, anche in caso di arrivi, difficilmente partirebbero titolari a discapito di elementi che hanno già conoscenza delle direttive del tecnico o che hanno svolto la preparazione estiva. A 14 giorni dall'esordio degli azzurri, previsto al Tardini contro il Parma, Gattuso dovrebbe avere già in mente l'11 da schierare con il punto interrogativo che riguarda solo il centrale difensivo da affiancare a Manolas.

Se dovessero esserci sviluppi su Koulibaly e Maksimovic, è comunque pronto Rrahmani - provato in ritiro in qualche occasione sul centro-sinistro - in coppia con Manolas con Di Lorenzo e Mario Rui ai lati, davanti ad Ospina, che ha fatto tutta la preparazione con Gattuso risultando sempre al centro delle esercitazioni nell'uscita difensiva con i piedi. A centrocampo il terzetto che aveva terminato la stagione, Fabian, Demme e Zielinski, mentre in attacco Politano - che ha lavorato dal punto di vista fisico per tutto il ritiro - è pronto nel terzetto con Insigne ed uno tra Osimhen e Mertens, in un 4-3-3 che almeno inizialmente sembra scontato visto che il 4-2-3-1 di cui tanto s'è discusso è stato provato solo per qualche giorno ad inizio ritiro e dovrebbe rappresentare - almeno per ora - un'alternativa più che altro a gara in corso.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani (Koulibaly/Maksimovic), Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Politano, Osimhen (Mertens), Insigne.