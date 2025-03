20 gol in meno rispetto all'Inter: il grande problema del Napoli è (anche) il cinismo

vedi letture

L'attacco del Napoli, il sesto della Serie A con 45 gol, 20 meno dell’Inter e 18 meno dell’Atalanta, è finito molto spesso sotto osservazione soprattutto da quando è arrivata la frenata. Questo lo spunto di riflessione proposto dall'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Un solo giocatore in doppia cifra, troppi errori in fase di conclusione, numeri individuali e collettivi meno brillanti delle concorrenti per lo scudetto. In un solo concetto: vivisezionato e certamente criticato per la tendenza a concretizzare molto meno di quanto produca.

Tutto vero. Ma non del tutto sufficiente a spiegare i motivi della flessione di risultati iniziata a febbraio e proseguita fino alla sosta: statistiche alla mano, e prendendo come riferimento i periodi dalla prima alla quindicesima giornata e poi il successivo, pare chiaro che a fare la differenza sia stata la tenuta difensiva".