25mln in più dall'estate: il progetto di ADL realizzato un anno dopo

Un anno fa, da Roma, De Laurentiis - data la crisi e la mancata Champions per due anni di fila - spiegò alla stampa i progetti sul futuro, disse chiaramente che l'obiettivo sarebbe stato quello di ridurre il monte ingaggi. Detto fatto: via Manolas e a giugno Insigne e Ghoulam. Il risparmio annuo sarà di 25 milioni di euro, ovvero il totale degli stipendi netti (Insigne 5 milioni, Manolas 4, Ghoulam 3,5 senza bonus) ma al lordo per le tasse. In realtà a questa cifra si aggiungeranno, forse, i 4 milioni di Mertens. Il contratto è in scadenza ma il belga vuole restare. Può accadere con una riduzione dello stipendio e comunque ci sarà un risparmio. Dalla prossima stagione, mercato in uscita permettendo, solo Koulibaly (6), Osimhen (5) e Lozano (4,5) guadagneranno di più.