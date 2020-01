3 errori (+1) che sanno di disgrazia

Il Napoli ha cominciato il 2020 con una brutta sconfitta contro l’Inter regalando alla squadra di Conte addirittura tre gol. Errori inammissibili quelli degli azzurri che evidenziano una chiara confusione che, a certi livelli, paghi a caro prezzo."Bisogna fare meno errori individuali, quello possiamo rimproverare a questa squadra" queste sono state le parole di Gattuso al termine della gara con l'Inter, analizzando gli strafalcioni che hanno portato ai gol.

I TACCHETTI DI DI LORENZO - Gli azzurri hanno un ottimo avvio di gara sfiorando anche il gol, ma al 14’, succede un qualcosa d’incredibile: Di Lorenzo scivola sul passaggio di Mario Rui e l'Inter riparte. Lukaku va in percussione e sigla la rete dell’1-0. Un dèjà vu che ritorna (Zielinski scivolò durante Napoli-Parma dando il via al contropiede degli emiliani che fu fatale). In conferenza stampa sono emblematiche le parole di Gattuso: “Abbiamo preso tre gol scivolando, controllerò anche i tacchetti che utilizzeranno i giocatori”.

L'ERRORE DI MERET - Una volta tanto, l’errore lo può fare anche chi finora è stato impeccabile. E’ il caso di Alex Meret sul secondo gol dell’Inter: ancora il solito Lukaku che calcia dalla distanza un tiro molto potente, l’estremo difensore azzurro si fa sfuggire il pallone da mano che finisce in porta. Qualche minuto dopo, sul destro a giro di Insigne, anche Handanovic aveva sfiorato l’errore, ma in quel caso il pallone è rimbalzato a terra ed è ritornato tra le braccia del portiere nerazzurro. Tutti sbagliano, anche i grandi campioni, poi dipende dal fato se devi essere punito o no.

LA TERZA DISGRAZIA PIU' IL BONUS - La partita era sul 2-1, il Napoli stava mettendo alle corde l’Inter cercando un pareggio che sembrava nell’aria, ma quando meno te lo aspetti, ecco il terzo errore di Manolas: cross in mezzo di Vecino, il greco sbaglia l’intervento, il pallone resta lì e Lautaro solo davanti alla porta realizza il 3-1 che chiude i giochi. L’errore del difensore è da matita blu, a conferma di una stagione fatta da tante ombre, ma in realtà l’azione del terzo gol nerazzurro parte da un altro strafalcione: Hysaj, destro naturale, prova il cambio-gioco con il sinistro, goffo lancio che è intercettato dalla squadra nerazzurra dando il via all’azione del gol di Lautaro. Insomma errori mentali e tecnici che hanno il sapore di vere e proprie disgrazie.