A Bologna chance inaspettata: così Conte e squadra hanno reagito allo stop dell'Inter

Il pareggio in rimonta tra Parma e Inter capolista si trasforma in un'opportunità inaspettata per il Napoli. Alla fine del primo tempo al Tardini, la situazione non sembrava favorevole, ma ora gli azzurri possono affrontare la rifinitura di oggi con un atteggiamento più sereno. Il risultato di Parma ha fatto bene sia ad Antonio Conte che alla squadra.

Con la consapevolezza del risultato della diretta rivale, la pressione per i giocatori di Conte sarebbe stata sicuramente maggiore in caso di vittoria da parte dei campioni d'Italia. Attualmente il Napoli si trova con quattro punti di svantaggio. Se i nerazzurri avessero vinto, il divario sarebbe aumentato a sei punti, ma un pareggio riavvicina le squadre a meno tre. Una vittoria per il Napoli ridurrebbe il gap a un solo punto, mentre una sconfitta lascerebbe il distacco a quattro punti. Queste sono le "considerazioni oggettive" che il Corriere dello Sport sottolinea, ricordando l'importanza di cogliere questa occasione.