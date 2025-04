Abbiamo già capito quale sarà la prima scelta di mercato in estate

A nulla sembra essere servita la foto social di qualche giorno fa in cui si mostrava con il suo fisico e i progressi atletici dopo il suo arrivo a Napoli. Okafor non gioca da tre partite. L’ultima apparizione il 16 marzo sul campo del Venezia per appena 14 minuti nel finale. Il paradosso è che fu proprio lui a propiziare la palla goal più pericolosa dell’incontro con un assist preciso per Simeone. Da quel momento in poi il giocatore di proprietà del Milan non è più sceso in campo neppure nel finale, neppure per pochi minuti.

Conte gli ha preferito Raspadori a sinistra contro il Bologna e Ngonge nel finale contro l’Empoli in pieno recupero. Per Okafor al momento appena una trentina di minuti in quattro spezzoni. Numeri chiari che evidenziano il suo impatto tutt’altro che entusiasmante per la causa del Napoli e che confermano la prima operazione di mercato degli azzurri in estate.

Okafor, infatti, non verrà riscattato dal Milan. Il prezzo è di 20 milioni. C’erano pochi dubbi già a gennaio, ma resisteva comunque la speranza che il calciatore svizzero potesse dare un contributo notevole al Napoli. Invece a sei giornate dal termine appare difficile credere che Okafor possa diventare protagonista nella corsa allo scudetto. Perché al momento si allena ma non gioca mai.