Foto Okafor spinge: mostra il fisico sui social e si allena nel giorno libero

Il Napoli sta vivendo un periodo di riposo dopo il pareggio arrivato nel finale contro l'Inter. Antonio Conte ha infatti deciso di concedere due giorni liberi alla squadra, che non si è allenata ieri e non si allena neanche oggi. E' fissata per domani la ripresa dei lavori a Castel Volturno.

Lunedì libero, dunque, ma non per tutti. Noah Okafor, uno di quelli che deve ancora trovare la forma migliore, ha deciso di allenarsi anche nel giorno libero. Sui social l'ex Salisburgo mostra il fisico, decisamente più asciutto rispetto al giorno del suo arrivo. Di seguito lo scatto postato su Instagram.