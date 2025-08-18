Zirkzee, niente Napoli! Romano: "Non è sul mercato, sondaggi per Hojlund e Pinamonti"

Sono ore frenetiche per il calciomercato del Napoli che è attivo su più fronti dopo aver accertato che l'infortunio di Romelu Lukaku è più grave del previsto e potrebbe persino dare appuntamento a gennaio. Gli ultimi aggiornamenti arrivano dall'esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano: il club partenopeo ha avuto contatti con il Manchester United ma non ci sono stati dialoghi per Joshua Zirzee perché gli inglesi vogliono proseguire con l'ex Bologhna. Il Napoli ha chiesto informazioni sul prestito di Rasmus Højlund.

Sul canale youtube di Fabrizio Romano, l'esperto di mercato Matteo Moretto ha aggiunto: "Confermate le tempistiche raccontate per Lukaku. Più grave del previsto, oltre i tre mesi di stop e vi confermo tre mesi, tre mesi e mezzo, poi vediamo se si opererà o meno ma si andrà oltre i tre mesi ed il Napoli si guarda intorno. Una prima chiamata c'è stata per Pinamonti, una richiesta d'informazioni, ma il ds Manna lavora su più piste. Vi smentisco quella per Zirkzee, è stato accostato con forza, ma secondo le nostre fonti lo United lo considera importante e non intende privarsi di lui e lui vuole restare lì per fare il suo percorso in Premier. E' una pista impraticabile. Vedremo le altre piste, ma sicuamente una è quella di Pinamonti, ce ne sono altre e siamo solo all'inizio. Ma vi escludo subito Zirkzee".