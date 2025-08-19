Infortunio Lukaku, Gazzetta: "Può essere escluso dalle liste fino a gennaio"

vedi letture

Romelu Lukaku potrebbe essere escluso dalla liste per Serie A e Champions fino a gennaio dopo il brutto infortunio muscolare subito contro l'Olympiakos. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Riflettere è un dovere e adattarsi al regolamento anche: la lista dei 25 non va considerato dettaglio in un quadrimestre che comprende anche tanta Champions, e solo dopo aver raschiato il fondo del mercato il Napoli potrà decidere cosa fare.

La più ovvia delle scelte induce a pensare che Lukaku finisca per essere sostituito nell'elenco dei calciatori da utilizzare in Italia e anche in Europa dal centravanti che verrà individuato last minute, ma le ragioni del buon senso e le dinamiche del mercato spingono anche ad usare prudenza e ad attendere, con la consapevolezza di chiunque – incluso Big Rom – che non sarebbe cosa buona e giusta occupare una casella con un calciatore inutilizzabile per un periodo così lungo".