Ipotesi Vlahovic, Il Mattino: "Manna lo conosce bene, per Conte sarebbe una sfida"

Arturo Minervini

È aperta la caccia al nuovo centravanti in casa azzurra. L’edizione odierna de Il Mattino fa il punto sulle mosse del Napoli dopo il grave infortunio di Romelu Lukaku, costretto a un lungo stop. Tra i nomi valutati dalla dirigenza azzurra spunta anche quello di Dusan Vlahovic, attaccante che il ds Giovanni Manna conosce molto bene.

Per Conte, il serbo rappresenterebbe una sfida intrigante, ma restano diverse incognite: l’ingaggio elevatissimo e delle caratteristiche tecniche non del tutto ideali per il sistema di gioco. Una scelta che, scrive il quotidiano, potrebbe rivelarsi un “rischio calcolato” per il club azzurro, che in questa fase sta comunque valutando diverse soluzioni. 