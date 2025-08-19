Lukaku può tornare nel 2026: ecco il numero di partite che rischia di saltare

L'infortunio è grave come si temeva: Romelu Lukaku sarà costretto a un lungo stop. Resterà ai box minimo tre mesi, ma il rischio è di rivederlo in campo addirittura nel 2026. Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sulla stima del possibile rientro dell'attaccante belga: "Per Lukaku oggi è difficile ipotizzare con certezza i tempi di recupero. C'è di mezzo il possibile intervento chirurgico.

Nella migliore delle ipotesi, sarà costretto a restare ai box per almeno tre mesi e dunque potrebbe saltare tutte le partite fino a novembre per un totale di diciotto: alle tredici di Serie A si aggiungerebbero le prime cinque (su otto) della fase campionato di Champions League (quella a gironi che il nuovo format ha sostituito). Diventerebbero 25 le sfide saltate se i mesi di stop dovessero essere quattro: fino a dicembre, il Napoli giocherà almeno 25 partite (ottavi di Coppa Italia, 6 di Champions, 17 di Serie A) che diventerebbero 26 in caso di finale di Supercoppa italiana".