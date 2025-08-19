Hojlund, apertura immediata dello United: questa la richiesta e la formula

Il Napoli sfoglia la rosa dei nomi, valuta le possibilità concrete, ragiona sul profilo migliore per la squadra di Antonio Conte. Tutti insieme, come sempre: De Laurentiis, il tecnico e il ds Manna, che in questi giorni ha il compito più difficile, quello di trovare un centravanti da Napoli. Così il Corriere dello Sport in edicola introduce l'argomento mercato e la ricerca del nuovo attaccante dopo l'infortunio di Lukaku.

"Uno dei nomi individuati è Rasmus Hojlund (22). Danese, potenza fisica e margini enormi, in Italia con l’Atalanta aveva fatto benissimo, in Inghilterra molto meno con il Manchester United. Hojlund avrebbe preferito restare a Manchester, per provare a giocarsi le sue chance, ma i Red Devils lo hanno praticamente messo alla porta e hanno già aperto alla cessione in prestito oneroso, 5-6 milioni subito e diritto di riscatto fissato tra i 35 e i 40. È questa la base della trattativa, proposta anche al Napoli che, bussando alla porta degli inglesi, si è di fatto inserito nella corsa al centravanti".

