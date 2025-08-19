Hojlund, apertura immediata dello United: questa la richiesta e la formula

Hojlund, apertura immediata dello United: questa la richiesta e la formulaTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:10In primo piano
di Arturo Minervini

Il Napoli sfoglia la rosa dei nomi, valuta le possibilità concrete,  ragiona sul profilo migliore per la squadra di Antonio Conte. Tutti insieme, come sempre: De Laurentiis, il tecnico e il ds Manna, che in questi giorni ha il compito più difficile, quello di trovare un centravanti da Napoli. Così il Corriere dello Sport in edicola introduce l'argomento mercato e la ricerca del nuovo attaccante dopo l'infortunio di Lukaku.

 "Uno dei nomi individuati è Rasmus Hojlund (22). Danese, potenza fisica e margini enormi, in Italia con l’Atalanta aveva fatto benissimo, in Inghilterra molto meno con il Manchester United. Hojlund avrebbe preferito restare a Manchester, per provare a giocarsi le sue chance, ma i Red Devils lo hanno praticamente messo alla porta e hanno già aperto alla cessione in prestito oneroso, 5-6 milioni subito e diritto di riscatto fissato tra i 35 e i 40. È questa la base della trattativa, proposta anche al Napoli che, bussando alla porta degli inglesi, si è di fatto inserito nella corsa al centravanti". 
 