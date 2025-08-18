Sostituto Lukaku, 5 nomi in lista! Sky: ci sono anche Vlahovic ed Embolo

vedi letture

Il Napoli si è fiondato sul calciomercato alla ricerca di un nuovo attaccante, dopo l'esito dell'infortunio di Romelu Lukaku che si prevede rimarrà fuori almeno tre mesi. In giornata sono trapelati già diversi nomi, su tutti sembra essere Rasmus Hojlund il preferito degli azzurri, ma non è di certo l'unico profilo osservato. Stando a quanto riportato da Sky Sport, sono cinque gli attaccanti nella lista del direttore sportivo Giovanni Manna.

Confermato l'interesse per Hojlund del Manchester United, così come sono state chieste informazioni per Dusan Vlahovic della Juventus e Breel Embolo del Monaco - nomi già anticipati oggi da Tuttonapoli.net nelle sei possibili soluzioni di mercato - entrambi in uscita dai rispettivi club perché in scadenza e si dovrebbe quindi trattare per un trasferimento a titolo definitivo. C'è stato un sondaggio per Nikola Krstovic e Andrea Pinamonti, per loro si cercherebbe l'opzione del prestito, che il Napoli preferisce. Infine, riferisce Sky, è da escludere Joshua Zirkzee perché il Manchester United non vuole cederlo in prestito.