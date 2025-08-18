Ultim'ora Hojlund-Napoli, Romano: "Possibile il prestito a queste cifre, ma il giocatore è arrabbiato"

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, sul suo canale YouTube ha fatto il punto sulla ricerca del centravanti da parte del Napoli. Di seguito le sue parole: “Le strade del Napoli portano a cercare un nuovo attaccante. Oggi gli agenti di Breel Embolo del Monaco, che è fuori rosa, dopo averlo offerto al Milan già da giugno l’hanno offerto anche al Napoli. Su Zirkzee vi abbiamo detto che ci risulta non in vendita, non c’è stata neanche una richiesta perchè lo United aveva già messo in chiaro da tempo che Zirkzee non esce: è considerato un giocatore che può dare una grande mano.

Rasmus Hojlund, il Napoli oggi ha chiamato il Manchester United e ha chiesto informazioni: ha voluto capire se il prestito con diritto si può fare ed a quali condizioni. Lo United ha ribadito quelle che sono le condizioni anche per il Milan: 6 milioni di prestito e 40-45 milioni per il diritto di riscatto. Da quello che mi risulta, Hojlund in questo momento è molto arrabbiato: vorrebbe un club che punti forte su di lui, non un prestito e poi ritornare a Manchester tra un anno. Insomma, un prestito con la seria speranza che il diritto di riscatto abbia buone possibilità di accadere. Vediamo cosa accadrà in questo discorso. L’attaccante per il Napoli diventa una priorità visto l’infortunio di Romelu Lukaku che starà fuori oltre tre mesi”.