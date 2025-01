Adeyemi, per giugno ci sono Chelsea e Liverpool: la telefonata di Conte sblocca l'affare?

Il ds Manna tiene tutti i canali aperti, continua a tessere la tela per i primi due obiettivi in attacco. Per Alejandro Garnacho con lo United resta la distanza economica ed il Chelsea continua a lavorare per un colpo che - scrive il Corriere dello Sport - in Premier farebbe scalpore considerando la rivalità. Lo United anche per il fair play finanziario punta a ricavare 65 milioni di euro, il Napoli è fermo a 50 più bonus, più o meno 55 milioni.



Per questo l'asse col Dortmund per Adeyemi resta caldo.

Sarebbe un’operazione da circa 45mln tra base fissa e bonus. Il problema è convincere il giocatore che non ha mai avuto realmente voglia di lasciare a gennaio, e - si legge - tra l’altro il Chelsea e il Liverpool lo avevano ingolosito con prospettive per l’estate. E' sceso in campo però anche Conte e la telefonata con Karim di giovedì ha smosso le acque, ma ora bisogna arrivare al dentro o fuori.