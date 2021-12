ADL alla squadra: "State sereni, avete grande allenatore e società vi protegge. Dal 2022 grandi risultati"

A fine partita, dopo la sconfitta con lo Spezia, il presidente De Laurentiis ha raggiunto la squadra negli spogliatoi per consolare i calciatori, ai quali ha rivolto frasi distensive, di fiducia, riportate dall'edizione odierna del Corriere dello Sport: "State sereni, non vi abbattete, dovete essere forti perché lo siete, perché avete un grande allenatore e una società che vi protegge. Dal 2022 otterremo grandi risultati, dimenticate questa sconfitta e guardate avanti" si legge sul quotidiano in riferimento al messaggio di De Laurentiis ai calciatori del Napoli. Un brindisi, la sosta e poi, il 6 gennaio, con la Juve, si ripartirà.