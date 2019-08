ADL: "Ancelotti ci ha dato indicazioni precise, c'è qualche nome che non avete scoperto..."

“Noi dobbiamo ragionare perché quando ci si avvicina a certi giocatori e le controparti sanno che vuoi comprare, allora il gioco si fa duro”. Queste alcune dichiarazioni rilasciate da Aurelio De Laurentiis ai microfoni del Corriere dello Sport: “Ancelotti ci ha dato indicazioni precise sul mercato, James, Icardi e Lozano? Sono nomi su cui stiamo ragionando, ma magari c'è qualcuno che ancora non avete scoperto. I tifosi hanno ragione, loro vorrebbero tutto e subito ma ci sono gli agenti che cercano di ottenere il meglio possibile per loro: quelli però sarebbero soldi spesi in maniera passiva, perché l’agente è un sovraccarico che non dovrebbe nemmeno esistere”.