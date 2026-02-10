Prima pagina

Il Mattino: "Napoli, un coppa che conta"

Oggi alle 00:10
di Antonio Noto

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica ampio spazio in prima pagina al Napoli, che stasera affronta al Maradona il Como per i quarti di finale di Coppa Italia: "Napoli, un coppa che conta. Ciquantamila al Maradona per i quarti contro il Como". Di seguito la prima pagina integrale.