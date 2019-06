ADL chiude a Icardi: "Non lo compro! James Rodriguez e Lozano? Vedremo..."

"Io non compro Mauro Icardi". Lo ha detto Aurelio De Laurentiis che dunque chiude all'arrivo dell'attaccante argentino in uscita dall'Inter che era stato accostato alla società azzurra. Un semplice "vedremo", invece, per James Rodriguez e Lozano, due trattative a questo punto concrete, confermate dallo stesso numero uno partenopeo. Lo riporta Sportmediaset. Poche parole ma dirette, quelle del presidente del Napoli, in questi giorni in cui le voci si rincorrono sugli attaccanti.