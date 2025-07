ADL detta le condizioni per il pagamento di Osimhen: non vuole andare oltre il 2026

Il trasferimento di Victor Osimhen al Galatasaray è ormai alle battute finali. Come spiega l'edizione odierna de Il Mattino, l’attaccante nigeriano, atteso a Castel Volturno per mettersi a disposizione di Antonio Conte, potrebbe beneficiare di un permesso speciale in attesa della definizione dell’operazione tra Napoli e il club turco. Dursun Ozbek, presidente del Galatasaray, ha ricevuto ieri le rassicurazioni necessarie dalla banca turca per procedere con il pagamento. Il piano è chiaro: versare subito 40 milioni di euro entro luglio, più della metà dell’importo complessivo, e saldare i restanti 35 milioni nei mesi successivi.

È proprio su questa seconda tranche che il Napoli, e in particolare Aurelio De Laurentiis, pretende garanzie certe. Il club azzurro vuole l'intera cifra entro il 2026 e non intende accettare dilazioni più lunghe. Le trattative sono proseguite senza sosta anche nel weekend, e per la giornata di oggi è previsto un nuovo incontro tra le parti. Ogni minuto può essere decisivo per chiudere l’operazione e sancire il ritorno di Osimhen a Istanbul.