Osimhen non si presenta in ritiro! Inviato certificato medico: vuole solo il Galatasaray

Oggi alle 13:06

La giornata odierna potrebbe essere cruciale per il futuro di Victor Osimhen. Il Napoli attende le garanzie bancarie da parte del Galatasaray, necessarie per sbloccare l'affare, dopo aver raggiunto una bozza di intesa sulle modalità di pagamento: 40 milioni di euro garantiti subito, più due rate da 17,5 milioni, con scadenze previste a maggio 2026 e maggio 2027.

L'ultimo aggiornamento arriva dal canale Youtube di Fabrizio Romano e riguarda l'assenza di Osimhen nei primi giorni della nuova stagione azzurra. L'ex Lille, infatti, ha inviato un certificato medico di malattia al Napoli per non presentarsi al primo giorno di raduno estivo. Il centravanti nigeriano sta aspettando che si concludano le trattative tra il club azzurro e il Galatasaray, intanto non si presenterà dinanzi ad Antonio Conte.