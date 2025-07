Osimhen-Gala, dentro o fuori! Rai: senza garanzie, ADL gli chiederà di valutare l’Al-Hilal

Quella di oggi potrebbe essere una giornata cruciale per il futuro di Victor Osimhen. Il presidente Aurelio De Laurentiis, l’amministratore delegato Andrea Chiavelli e l’avvocato Mattia Grassani attendono le garanzie bancarie da parte del Galatasaray, necessarie per sbloccare il pagamento della clausola rescissoria da 75 milioni di euro. Il club turco propone 40 milioni garantiti subito, con due rate successive da 17,5 milioni, riferisce a ‘La Domenica Sportiva Estate' Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai.

Resta però da risolvere la questione delle tempistiche: il Napoli pretende che le due rate vengano saldate entro maggio 2026, mentre il Galatasaray punta a dilazionare dilazionare l’ultima fino al maggio 2027. Se oggi non dovessero arrivare le garanzie richieste, il club azzurro riaprirà ufficialmente il mercato per Osimhen e chiederà al giocatore di prendere in considerazione la proposta dell’Al-Hilal: 40 milioni netti a stagione per tre anni, pagamento dilazionato della clausola da 75 milioni in due anni per il Napoli.