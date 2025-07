Lucca-Napoli, oggi può esserci l'ultimo sì: il motivo dell'accelerata

Oggi alle 08:14

Lucca-Napoli, ore calde: oggi si decide con l'Atalanta che resta alla finestra. Questi gli aggiornamenti che arrivano da Tuttomercatoweb sul futuro dell'attaccante, da settimane al centro di una trattativa con il Napoli, che ora spinge per chiudere l’operazione e anticipare la possibile concorrenza dell’Atalanta. I bergamaschi, forti della ricca cessione di Mateo Retegui, sono pronti a inserirsi nella corsa al centravanti ex Pisa che piace molto ad Antonio Conte.

Quella di oggi potrebbe rivelarsi la giornata decisiva per il definitivo affondo azzurro: l’accordo con l'Udinese è vicino, ma restano da limare alcuni dettagli che continuano a rallentare la fumata bianca definitiva. La sensazione, però, è che il Napoli voglia stringere i tempi per consegnare quanto prima a Conte il suo nuovo numero 9 proprio per l'inizio del ritiro estivo così da poter iniziare il lavoro fisico e tattico.