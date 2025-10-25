ADL esulta su X: "Bellissima vittoria! Tutti uniti, perché questo è il vero Napoli!"

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, tramite un tweet sul suo profilo X ha esultato per il successo degli azzurri sull'Inter: "Bellissima vittoria! Tutti uniti, perché questo è il vero Napoli!".

Il riassunto del match.

Il Napoli manda un segnale fortissimo al campionato battendo l'Inter, reduce da sette vittorie di fila, per 3-1 e rialzandosi nel migliore dei modi dal doppio ko con Torino e PSV. Nel primo tempo sblocca il risultato De Bruyne da rigore, nel tirare il belga si infortuna ed è costretto al cambio aggiungendosi alla lunga lista di assenti. Nella ripresa McTominay trova una rete straordinaria al volo e raddoppia, ma dopo poco Calhanoglu dal dischetto accorcia le distanze; gli azzurri però sono in partita più che mai e con Anguissa trovano il tris definitivo. Il ruggito dei Campioni d'Italia, degli uomini di Antonio Conte che tornano in testa alla classifica.