Live Benfica-Napoli, che attesa: siamo live con RTN dalle 8 di questa mattina!

vedi letture

Premi F5 per seguire la diretta live del match

Premi F5 per seguire la diretta del match o clicca qui per Radio TuttoNapoli, in onda dalle 8 alle 24

15.00 - Le ultime sul Benfica

José Mourinho non dovrebbe toccare l'undici titolare delle ultime settimane. Il sistema di gioco è il 4-2-3-1, tra i pali Trubin, in difesa al centro la coppia Otamendi-Silva, ai lati Dedic e Dahl. In cabina di regia l'ex Juve Barrenechea, al suo fianco Richard Rios; batteria di trequartisti composta da Aursnes, Barreiro e Sudakov, i quali agiranno a supporto della punta Pavlidis. Tra gli indisponibili spicca il nome di Lukebakio.

14.45 - Le ultime sul Napoli

Antonio Conte confermerà il 3-4-2-1 delle ultime gare vincenti. Dunque, in porta Milinkovic-Savic, Rrahmani al centro del terzetto difensivo con Buongiorno e Beukema ai suoi lati; in mediana ci sono Elmas e McTominay, quest'ultimo ha avvertito un fastidio contro la Juve ma dovrebbe farcela, sulle fasce di centrocampo invece agiranno Di Lorenzo e uno tra Spinazzola e Olivera, con l'italiano leggermente in vantaggio. In attacco nessun dubbio sul tridente in grande spolvero Neres-Hojlund-Lang.

14.30 - Tutto pronto per la super-sfida del Da Luz tra Benfica e Napoli, sesta giornata della fase campionato di Champions League. Segui con noi la partita. Partita che stiamo seguendo da questa mattina live in diretta.

Quest'oggi il palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima web-radio sul Napoli interamente realizzata dalla redazione di TuttoNapoli.net, vi accompagnerà tutto il giorno per raccontarvi Benfica-Napoli. Abbiamo iniziato alle ore 8 con la rassegna stampa nel nostro "Buongiorno TuttoNapoli". Dalle 9 si sono aperte le porte del “Bar di TuttoNapoli" con Antonio Gaito, Arturo Minervini ed il nostro inviato da Lisbona Giovanni Annunziata. Spazio poi a due ore di “Pausa “Caffè" con Fabio Tarantino e Davide Baratto. Dalle 13 al via alle “Cronache azzurre” con Gennaro De Lena e Christian Marangio che alle 15 passeranno il testimone a Napoli Talk con Antonio Gaito ed i suoi opinionisti. Dalle 17 alle 18 il pomeriggio avanti con "Napoli nel mondo", un’ora di grande passione e partecipazione con Daniele Rodia e Roberto Stanzione ed i Club Napoli di tutto il mondo. Dalle 18 la finestra anche sulle vicende della nostra città con “Difendo la città” a cura di Francesco Molaro. Ma non finisce qui: dalle 19 via al lungo pre, durante e post Benfica-Napoli con Antonino Treviglio e tutti i nostri inviati ed opinionisti. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 ed in alcuni spazi dedicati anche chiamarci allo 081-17974125

Per ascoltarci/vederci dal sito CLICCA QUI oppure scarica le nostre app gratuite per Iphone, Android o Smart Tv

Qui per scaricare l'app iOS per Iphone o Ipad

Qui per scaricare l'app per Android