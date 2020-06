ADL: "Gattuso? Lo chiamai dopo la vicenda ritiro. Se facciamo bene, ad agosto il rinnovo pure per 3 anni"

Lunga intervista di Aurelio De Laurentiis al Corriere dello Sport in cui ha affrontato anche il tema rinnovo riguardante Gennaro Gattuso: "Lo chiamai con Totti, avevo pensato ad un film con loro due. Ci eravamo rivisti al compleanno di Ancelotti a Capri. Una tavolata di 40 metri, aveva invitato il mondo, sembrava un matrimonio. Ho scoperto un grande conversatore. Ci siamo intrattenuti per tre ore. Dopo il disguido del ritiro-non-ritiro gli ho telefonato e gli ho detto: "Rino, stai calmo, non prendere decisioni se ti chiama qualcuno, stai fermo".

Ed ancora: "Confermato? Che domanda è, gli avevo fatto un contratto di un anno e mezzo con via di fuga per entrambi, non abbiamo avuto bisogno di ricorrervi. Se facciamo bene nelle coppe e recuperiamo qualche posizione, gli do appuntamento a fine agosto a Capri per parlare di un allungamento di 3-4 anni. Verdone è con me da 20 anni in esclusiva, tra persone che si stimano i contratti hanno un valore relativo, contano le motivazioni, ognuno deve essere libero di decidere se proseguire o meno".