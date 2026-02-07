Conte si gode il vice Neres: Alisson Santos pronto a prendersi la scena

Il Napoli sfiderà il Genoa questo pomeriggio alle ore 18 per continuare a mantenere accese e vivide le speranze scudetto e iniziare a mettere i punti in cascina per blindare la qualificazione alla prossima Champions League. Se dietro in difesa c'è il recupero di Amir Rrahmani che verrà subito schierato da titolare, in attacco Conte ha ricevuto dal calciomercato il vice David Neres che ha avuto modo di osservare nella settimana tipo a Castelvolturno.

E dunque occhio ad Alisson Santos, che ha impressionato in questi primi giorni di allenamento. Mercoledì si è preso la scena con una doppietta al Giugliano nell'allenamento congiunto di metà settimana. Le sue caratteristiche principali sono corsa, forza nelle gambe e stinto. Un talento da sprezzare e scovare, da disciplinare come solo Conte sa fare secondo il credo contiano. Insomma, Alisson ha personalità, non ha paura di tentare la giocata e proprio come David Neres può dare quell'imprevidibilità in zona offensiva che è ultimamente mancata al Napoli.