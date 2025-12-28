ADL gioisce: "Continua la striscia positiva. Bravo Conte, bravi i ragazzi!"

ADL gioisce: "Continua la striscia positiva. Bravo Conte, bravi i ragazzi!"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:07In primo piano
di Antonio Noto

Il Napoli dopo il successo in Supercoppa riparte col piede giusto anche in campionato. Gli azzurri battono 2-0 la Cremonese e si portano ad un solo punto dal primo posto. Il presidente Aurelio De Laurentiis, soddsfatto, commenta così attraverso il proprio account X: "Continua la striscia positiva. Bravo Conte, bravi i ragazzi.

Mi sono molto “divertito” con il commento di Sky… Forza Napoli Sempre!".