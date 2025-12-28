ADL gioisce: "Continua la striscia positiva. Bravo Conte, bravi i ragazzi!"
TuttoNapoli.net
Il Napoli dopo il successo in Supercoppa riparte col piede giusto anche in campionato. Gli azzurri battono 2-0 la Cremonese e si portano ad un solo punto dal primo posto. Il presidente Aurelio De Laurentiis, soddsfatto, commenta così attraverso il proprio account X: "Continua la striscia positiva. Bravo Conte, bravi i ragazzi.
Mi sono molto “divertito” con il commento di Sky… Forza Napoli Sempre!".
Continua la striscia positiva. Bravo Conte, bravi i ragazzi. Mi sono molto “divertito” con il commento di Sky… Forza Napoli Sempre!— AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) December 28, 2025
Pubblicità
In primo piano
Conte a DAZN: "2025 bellissimo, ma non pronti a livello di struttura. Su Hojlund? Sta diventando dominante"
Le più lette
Prossima partita
04 gen 2026 12:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Lazio
|Napoli
In primo piano
Conte a DAZN: "2025 bellissimo, ma non pronti a livello di struttura. Su Hojlund? Sta diventando dominante"
Antonio NotoElmas: "Supercoppa bel regalo di Natale! Jolly? Non è semplice. Su Lukaku e lo scudetto 2023..."
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "I ragazzi trasudavano voglia di vincere e fare la storia. A Bologna mi ero arrabbiato..."
Davide D'AlessioLiveNapoli-Bologna 2-0 (Neres 39', Neres 57'): il Napoli vince la Supercoppa Italiana
Antonio NotoADL a Mediaset: "Basta Montecarlo e Las Vegas, Arabia meglio anche di Dubai. Mentre il nostro Paese..."
Pierpaolo MatroneMcTominay a 360°: "Adoro Conte, ho bisogno di uno come lui! Voglio giocare altri 10 anni. Su tifosi e lingua..."
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com